Сенат США одобрил временный бюджет с помощью Украине. Но он может не пройти Палату

На днях Сенат США согласовал проект краткосрочной бюджетной резолюции, которая должна профинансировать работу американского правительства на следующие 45 дней, в течение которых надеются достичь компромисса по бюджету на 2024 фискальный год.

Этот проект предусматривал заложенные в бюджет 6,1 миллиарда долларов, которые должны были бы пойти на помощь Украине. В частности 4,5 миллиарда долларов на оборонные расходы и более 1,6 миллиарда - на экономическую поддержку.

Заявление Маккарти

Сегодня, 27 сентября, Маккарти заявил, что сенатское предложение не найдет голосов в Палате представителей, зато там будут рассматривать предложенный республиканцами законопроект с дополнительным финансированием защиты границы.

"Я не вижу поддержки (проекта Сената, - ред.) в Палате представителей", - сказал спикер журналистам, одновременно выразив надежду, что альтернативный бюджетный законопроект Палаты одобрят до пятницы.

Детальнее о расколе в Конгрессе США относительно бюджета и последствиях этого для Украины можно узнать в материале РБК-Украина.

Помощь Украине

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд. долларов, в том числе 24 млрд. долларов для Украины и другие международные потребности с целью продолжать поддерживать нас в борьбе с российскими захватчиками. Этот запрос уже получил двухпартийную поддержку в Сенате, но не в Палате представителей.

При этом Белый дом и Госдеп США выразили уверенность в двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе.

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