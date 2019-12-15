Сенат США рассмотрит санкции против России на следующей неделе

Сенат Соединенных Штатов Америки в среду, 18 декабря, обсудит законопроект о введение новых санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на график заседаний американского Сената.

Планируется, что на следующем заседании комитета по вопросам бизнеса будет рассмотрен законопроект, предусматривающий введение санкций против России за вмешательство в демократические процессы за рубежом, в том числе в американские президентские выборы, а также за ее действия в Сирии и агрессию против Украины.

Напомним, рассмотрение законопроекта о санкциях против России за вмешательство в американские выборы планировали рассмотреть 11 декабря, но член Сената США от Республиканской партии Майк Крейпо заблокировал попытку демократов проголосовать за документ. Крейпо является председателем банковского комитета, который имеет юрисдикцию в отношении санкций.

Также РБК-Украина писало, что комитет по иностранным делам Сената США 11 декабря утвердил законопроект, который предусматривает введение санкций против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства Башара Асада. Далее документ передадут на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.

Кроме того, 13 декабря Европейский союз принял решение о продолжение экономических санкций против России. Официальное оформление ограничений состоится на следующей неделе. Санкции против России были продлены еще на 1 год.