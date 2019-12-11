Сенатор США заблокировал проект санкций за вмешательство в выборы

Фото: Майк Крэйпо (facebook com mikecrapo)

Сенатор США считает, что эти санкции предназначены якобы для нападок на администрацию Трампа

Член сената Конгресса США от Республиканской партии Майк Крэйпо заблокировал попытку демократов принять резолюцию о санкциях за вмешательство в американские выборы. Об этом сообщает The Hill.

По его словам, механизмы, которые предусмотрены законопроектом, в большей степени предназначены якобы для нападок на администрацию Трампа и республиканцев, а не на защиту от попыток вмешаться в американские выборы со стороны России и других стран. Уточняется, что Крэйпо является председателем банковского комитета, который обладает юрисдикцией в отношении санкций.

"Я думаю, что президент Трамп, вероятно, ввел больше санкций против россиян, чем любой президент в нашей истории", - заявил Крэйпо.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря планировал провести голосование по законопроекту о санкциях против России. Новый законопроект должен был ужесточить санкции.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году Дональд Трамп подписал указ, который позволяет ввести санкции против иностранных компаний или лиц, которые вмешиваются в американские выборы.

Американский лидер назвал документ еще одной строкой в списке жестких мер по защите избирательной системы США. Он подчеркнул, что указ требует от спецслужб США оценки степени любого иностранного вмешательства после выборов разного уровня, прошедших на территории страны.