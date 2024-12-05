Сенат США провів зустріч із делегацією антикорупційних органів України

Нагадаємо, вчора держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка планує повністю використати 61 млрд доларів на допомогу Україні, які були схвалені Конгресом. Мова йде про проміжок до кінця президентського терміну Джо Байдена. Гроші будуть спрямовані на постачання зброї.

Також він повідомив, що найближчими тижнями Україна отримає перші траншеї коштів із 50 млрд доларів заморожених активів РФ.

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