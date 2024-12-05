Сенат США провел встречу с делегацией антикоррупционных органов Украины

Напомним, вчера госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка планирует полностью использовать 61 млрд долларов на помощь Украине, которые были одобрены Конгрессом. Речь идет о промежутке до конца президентского срока Джо Байдена. Деньги будут направлены на поставки оружия.

Также он сообщил, что в ближайшие недели Украины получит первые траншеи средств из 50 млрд долларов замороженных активов РФ.

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