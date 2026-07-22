Сенат США просунув розгляд законопроєкту про підтримку України

Американський Сенат зробив ще один крок до розгляду "Закону про підтримку України" - документ внесли до законодавчого календаря після другого читання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Конгресу США.
Йдеться про документ H.R.2913 - його рух зафіксували 20 липня, коли законопроєкт пройшов друге читання й потрапив до порядку денного Сенату в загальному розділі під номером 462.
Це означає, що документ тепер може дійти до розгляду на пленарному засіданні.
Сама ініціатива не нова - її подав до Палати представників демократ Грегорі Мікс із Нью-Йорка ще навесні минулого року, 14 квітня 2025-го.
Відтоді законопроєкт розглядають одразу кілька профільних комітетів - від закордонних справ і збройних сил до бюджету й судової влади, а по документу вже відбулося одне іменне голосування.
Нагадаємо, в ОПУ вже пояснювали, як працюватиме механізм "пекельних санкцій" - оновлена редакція законопроєкту Sanctioning Russia Act 2026 демонструє перехід від політичного сигналу до системного економічного тиску на Росію.
До цього ставали відомі нові деталі самого законопроєкту Ліндсі Грема, а також хто саме може потрапити під майбутні санкції США.
Сам Трамп раніше оцінював ймовірність ухвалення цих санкцій проти країни-агресорки.