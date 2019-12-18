ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сенат США просить у держсекретаря залишити Тейлора на посаді посла в Україні

Новини » Політика     18.12.2019 - 01:44
Сенат США просить у держсекретаря залишити Тейлора на посаді посла в Україні
Фото: Вільям Тейлор (usembassy.gov)

Зміна посла може спричинити погіршення відносин США та України, вважають у Сенаті

Держсекретаря США Майкла Помпео попросили не відкликати з Києва Вільяма Тейлора, котрий виконує обов'язки американського посла в Україні. Про це написав співголова Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес у відповідному листі до Помпео.

Менендес заявив, що поки Україна продовжує "протистояти військовій агресії з боку Росії та покладається на Сполучені Штати" в просуванні реформ, США змінюють посла, що може призвести до негативних наслідків.

"Відкликання Вільяма Тейлора створить критичний вакуум у той час, коли відносини США й України перебувають в центрі уваги, а президент Трамп так і не призначив президенту Зеленському зустріч у Білому домі", - зазначив сенатор.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео назвав задовільною роботу екс-посла країни в Києві Марі Йованович і тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. У той же час він не відповів на питання журналістів, чому він не заступився за посла Йованович, коли особистий адвокат Трампа домагався її звільнення.

Додамо, 15 листопада в американському Конгресі відбулися публічні слухання у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Участь у слуханнях брала екс-посол США в Україні Марі Йованович.

Тейлор покине пост тимчасового повіреного в справах США в Україні Білий дім розглядає дві кандидатури на пост посла США в Україні
Новини України Сполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся