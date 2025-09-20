Сенат США пропонує щоквартально переказувати заморожені активи Росії для України

Згідно з документом, пропонується внести зміни до законів, підписаних 46-м президентом США Джо Байденом у 2024 році, які дозволяють американському уряду вилучати заморожені російські активи та надавати військову допомогу Україні.

Законодавці з обох партій вважають, що адміністрація у Вашингтоні має почати переказ цих коштів до Києва кожні 90 днів. Очікується, що держсекретар США у цей період виділятиме Україні не менше ніж 250 мільйонів доларів.

Допомога від інших країн

Законопроєкт також передбачає, що адміністрація у Вашингтоні повинна "активно та послідовно продовжувати дипломатичні зусилля, щоб переконати" інші країни також почати використовувати щонайменше 5% заморожених російських активів в інтересах України.

За підрахунками американських законодавців, це має стосуватися близько 15 мільярдів доларів на початковому етапі. Сенатори наполягають, що інші країни також повинні передавати кошти Києву щонайменше раз на 90 днів.

Крім того, сенатори хочуть зобов’язати адміністрацію США подавати звіт про обсяг російських активів, у тому числі заморожених за межами Сполучених Штатів.

Про які суми йде мова

Європейський Союз, Канада, США та Японія з початку повномасштабного вторгнення Росії заморозили приблизно 300 мільярдів доларів російських активів. Із цієї суми близько 5-6 мільярдів зберігається у США, а більшість - у Європі, зокрема на міжнародній платформі Euroclear у Бельгії, де розміщено 210 мільярдів доларів.