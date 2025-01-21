Сенат США проголосував за затвердження Марко Рубіо на посаді держсекретаря

Таке голосування у Сенаті США відбулося лише через кілька годин після того, як Трамп склав присягу як новий президент.

Кандидатуру Рубіо на посаді держсекретаря підтримали усі сенатори з Республіканської та Демократичної партій (99 "за"), жоден не проголосував проти призначення.

Рубіо раніше обіймав посаду сенатора-республіканця від Флориди з 2011 року. Його висунення за ініціативою Дональда Трампа на держсекретаря знайшло сильну підтримку з боку ряду демократів у Сенаті, які назвали свого колегу висококваліфікованим для цієї ролі.

Також варто нагадати, що раніше Рубіо виступав із критикою щодо політики Трампа, але за останні роки цей сенатор перетворився на його союзника.

Рубіо зробив заяву після свого погодження Сенатом на держсекретаря

Після голосування у Сенаті щодо своєї кандидатури Рубіо заявив, що для нього стало "великою честю" бути одностайно затвердженим колегами.

"Сподіваюся, це тому, що вони мене знають, і я розумію, що більшість з них проголосували за мене, тому що вони думали, що я зроблю хорошу роботу, і, можливо, деякі, тому що вони хотіли позбутися мене. Але жарти вбік, це велика честь... це важлива робота у важливий час, і я вдячний за це", - сказав він, виходячи з Сенату.

Відповідаючи на запитання, якими будуть його першочергові завдання на посаді держсекретаря, Рубіо сказав, що спочатку "складе присягу завтра вранці".

Раніше в понеділок він заявив журналістам, що ввечері піде у відставку з посади в Сенаті.