Сенат США сьогодні проголосує за призначення глав Держдепу та Пентагону

Сенат США сьогодні проголосує за призначення Державного секретаря та глави Пентагону. На ці посади розглядають Марко Рубіо та Піта Хегсета відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN .

Комітет Сенату з внутрішньої безпеки та урядових справ також збереться, щоб розглянути кандидатури Крісті Ноем і Рассела Воута.

Очікується, що два ключові комітети Сенату зустрінуться після інавгурації, щоб проголосувати за відповідні кандидатури Марко Рубіо та Піта Хегсета на посади глави Держдепу та Пентагону.

Інавгурація Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, новим президентом США офіційно стане Дональд Трамп. Він ще в листопаді з упевненим відривом переміг на президентських виборах.

Зауважимо, що раніше Reuters писало про те, що команда Трампа після інавгурації планує провести "чистки" генералів та офіцерів у Пентагоні. Зокрема, це стосується всіх наближених до колишнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі.

Це може бути пов'язано з тим, що Міллі різко критикував Трампа і називав його "фашистом до мозку кісток".

РБК-Україна писало, хто може стати ключовими фігурами в адміністрації нового президента США.

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