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Сенат США сьогодні проголосує за призначення глав Держдепу та Пентагону

США, Понеділок 20 січня 2025 16:49
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Сенат США сьогодні проголосує за призначення глав Держдепу та Пентагону Фото: Сенат сьогодні проголосує за призначення Держсекретаря та глави Пентагону (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сенат США сьогодні проголосує за призначення Державного секретаря та глави Пентагону. На ці посади розглядають Марко Рубіо та Піта Хегсета відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN.

Очікується, що два ключові комітети Сенату зустрінуться після інавгурації, щоб проголосувати за відповідні кандидатури Марко Рубіо та Піта Хегсета на посади глави Держдепу та Пентагону.

Комітет Сенату з внутрішньої безпеки та урядових справ також збереться, щоб розглянути кандидатури Крісті Ноем і Рассела Воута.

Розклад сенату на понеділок (за київським часом):

  • 15:15: Сенатський комітет у закордонних справах проводить засідання в Капітолії та голосує за кандидатуру Рубіо на посаду держсекретаря.
  • 16:30: Сенат приймає рішення.
  • 17:00: Сенатський комітет з питань збройних сил проводить засідання і голосує за кандидатуру Хегсета на посаду міністра оборони.
  • 17:30: Засідання Комітету з питань внутрішньої безпеки та урядових справ, на якому розглядається кандидатура Ноєма на посаду міністра внутрішньої безпеки та кандидатура Воута на посаду міністра з питань управління та бюджету. Цього тижня Воут ще має постати перед бюджетним комітетом.17:30
  • 17:30: Сенат голосує за поправку сенатора від Республіканської партії Джоні Ернста (можливе голосування) та остаточне ухвалення закону Лейкена-Райлі.

Інавгурація Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, новим президентом США офіційно стане Дональд Трамп. Він ще в листопаді з упевненим відривом переміг на президентських виборах.

Зауважимо, що раніше Reuters писало про те, що команда Трампа після інавгурації планує провести "чистки" генералів та офіцерів у Пентагоні. Зокрема, це стосується всіх наближених до колишнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі.

Це може бути пов'язано з тим, що Міллі різко критикував Трампа і називав його "фашистом до мозку кісток".

РБК-Україна писало, хто може стати ключовими фігурами в адміністрації нового президента США.

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