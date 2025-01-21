Сенат США проголосовал за утверждение Марко Рубио на должности госсекретаря

Такое голосование в Сенате США состоялось всего через несколько часов после того, как Трамп принял присягу как новый президент.

Кандидатуру Рубио на должности госсекретаря поддержали все сенаторы из Республиканской и Демократической партий (99 "за"), ни один не проголосовал против назначения.

Рубио ранее занимал должность сенатора-республиканца от Флориды с 2011 года. Его выдвижение по инициативе Дональда Трампа на госсекретаря нашло сильную поддержку со стороны ряда демократов в Сенате, которые назвали своего коллегу высококвалифицированным для этой роли.

Также стоит напомнить, что ранее Рубио выступал с критикой в отношении политики Трампа, но за последние годы этот сенатор превратился в его союзника.

Рубио сделал заявление после своего согласования Сенатом на госсекретаря

После голосования в Сенате относительно своей кандидатуры Рубио заявил, что для него стало "большой честью" быть единодушно утвержденным коллегами.

"Надеюсь, это потому, что они меня знают, и я понимаю, что большинство из них проголосовали за меня, потому что они думали, что я сделаю хорошую работу, и, возможно, некоторые, потому что они хотели избавиться от меня. Но шутки в сторону, это большая честь... это важная работа в важное время, и я благодарен за это", - сказал он, выходя из Сената.

Отвечая на вопрос, какими будут его первоочередные задачи на посту госсекретаря, Рубио сказал, что сначала "примет присягу завтра утром".

Ранее в понедельник он заявил журналистам, что вечером уйдет в отставку с должности в Сенате.