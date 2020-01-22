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Сенат США проголосував за затвердження плану по імпічменту Трампа

Новини » Політика     22.01.2020 - 09:06
Сенат США проголосував за затвердження плану по імпічменту Трампа
Фото: Сенат США (wikipedia.org)

Голосування приходило після майже 13 годин дебатів

Сенат США проголосував за затвердження плану Республіканської партії по імпічменту Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

Сенат прийняв правила судового розгляду справи про імпічмент президента Дональда Трампа на партійному голосуванні. Голосування приходило після майже 13 годин дебатів.

Нагадаємо, лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл змінив свою резолюцію, яка визначає порядок проведення процесу щодо імпічменту президента США Дональда Трампа у верхній палаті Конгресу, після критики демократів.

РБК-Україна писало, що 16 січня Сенат Сполучених Штатів почав судовий розгляд по справі про імпічмент президента Дональда Трампа, після подання двох статей звинувачення. Раніше Палата представників США передала документ із звинуваченнями Трампа у використанні президентських повноважень для тиску на іноземний уряд - українську владу.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 січня Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенат.

У Сенаті США змінили резолюцію щодо порядку проведення імпічменту Трампа Сенат США почав розглядати справу про імпічмент Трампа
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