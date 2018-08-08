Сенат США может признать Россию спонсором терроризма

Законопроектом предлагается свести в единую базу все существующие санкции против РФ

Согласно законопроекту о новых санкциях против России, который был внесен в Сенат Соединенных Штатов, Российскую Федерацию могут признать спонсором терроризма. Об этом сообщает РБК.

Указано, что "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" (DASKAA), который внесли сенаторы Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин, предлагает свести в единую базу все существующие санкции против РФ - от CAATSA до "акта Магнитского".

Также проектом планируется создать в Белом доме санкционный офис, который будет координировать действия США по антироссийским санкциям с европейскими странами.

Инициаторы законопроекта начинают с обращения к главе США Дональду Трампу. Они отмечают необходимость поддержать все усилия по противодействию вмешательству "со стороны правительства России или других иностранных игроков в деятельность госучреждений США, а также в демократические процессы в стране".

Кроме того, сенаторы требуют публично призвать власти РФ вернуть Украине Крым и отказаться от поддержки насилия на Донбассе, от поддержки сепаратистов в Грузии и Молдове, а также режима президента Сирии Башара Асада.

Данную инициативу прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, американским сенаторам "хочется до предела ухудшить отношения России и США, чтобы не было никакого шанса на их улучшение". Сенаторы, как полагает глава комитета, "пытаются столкнуть две ядерные сверхдержавы". Он добавил, что обвинения РФ в спонсировании терроризма - "цинизм высшей меры".

"Теперь нас обвиняют в спонсорстве терроризма. Это цинизм высшей меры, который невозможно комментировать", - добавил Джабаров.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США представили новый пакет антироссийских санкций. Законопроект предусматривает как персональные санкции, так и ограничения на инвестиции в энергетику. В частности, проект содержит предложения ввести новые меры против политических деятелей России, крупных бизнесменов, а также ограничения на инвестиции в национальную энергетику.

Американский сенатор-республиканец, глава комитета Сената по внешним делам Боб Коркер уверен, что США одобрят новые санкции против РФ еще до проведения в Штатах промежуточных выборов в Конгресс, намеченых на ноябрь.