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Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины: что в ней

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Вашингтон, Пятница 18 февраля 2022 09:23
Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины: что в ней Фото: в США приняли резолюцию в поддержку Украины (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Американский Сенат принял резолюцию в поддержку Украины. Такое решение было принято после слов президента Америки Джо Байдена о возможности нового вторжения России в Украину в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Hill.

В документе призывают использовать все инструменты, чтобы наложить значительные расходы на Россию и восстановить мир в Европе. Также сенаторы заявили, что Белый дом может самостоятельно вводить санкции, независимо от действий Конгресса.

При этом в резолюции отмечается, что она не должна трактоваться как разрешение на применение армии против России или ввод войск США в Украину.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Российская Федерация может прибегнуть к провокации для вторжения в Украину.

Также Байден сказал, что Россия может атаковать Украину в ближайшие несколько дней, использовав "операцию под чужим флагом".

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