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Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України: що в ній

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Вашингтон, П'ятниця 18 лютого 2022 09:23
Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України: що в ній Фото: у США прийняли резолюцію на підтримку України (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Американський Сенат прийняв резолюцію на підтримку України. Таке рішення було прийнято після слів президента Америки Джо Байдена про можливість нового вторгнення Росії в Україну в найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Hill.

У документі закликають використовувати всі інструменти, щоб накласти значні витрати на Росію і відновити мир в Європі. Також сенатори заявили, що Білий дім може самостійно вводити санкції, незалежно від дій Конгресу.

При цьому в резолюції наголошується, що вона не повинна трактуватися як дозвіл на застосування армії проти Росії або введення військ США в Україну.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Російська Федерація може вдатися до провокації для вторгнення в Україну.

Також Байден сказав, що Росія може атакувати Україну в найближчі кілька днів, використавши "операцію під чужим прапором".

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