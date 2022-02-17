Байден ждет российское вторжение в Украину в ближайшие дни

Президент США Джо Байден заявил, что Россия может атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Для этого будет использована операция под чужим флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"У нас есть все признаки того, что они готовы вторгнуться в Украину, напасть на Украину",- сказал Байден журналистам 17 февраля.

При этом он добавил, что по его ощущениям "это произойдет в ближайшие несколько дней".

Байден отметил, что Россия может "участвовать в операции под чужим флагом", чтобы спровоцировать военный конфликт.