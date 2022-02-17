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Байден ждет российское вторжение в Украину в ближайшие дни

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Вашингтон, Четверг 17 февраля 2022 16:59
Байден ждет российское вторжение в Украину в ближайшие дни Фото: президент США Джо Байден (GettyImage)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден заявил, что Россия может атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Для этого будет использована операция под чужим флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У нас есть все признаки того, что они готовы вторгнуться в Украину, напасть на Украину",- сказал Байден журналистам 17 февраля.

При этом он добавил, что по его ощущениям "это произойдет в ближайшие несколько дней".

Байден отметил, что Россия может "участвовать в операции под чужим флагом", чтобы спровоцировать военный конфликт.

Напомним, президент США Джо Байден вечером 15 февраля выступил с обращением об угрозе нового вторжения России в Украину.

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