Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден

Соединенные Штаты Америки выделят Украине 13 млрд долларов финансовой поддержки. Сенат поддержал соответствующий закон.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена.
"Вчера Сенат принял двухпартийной поддержкой закон о расходах, предусматривающий выделение более 13 млрд долларов Украине. Я подпишу его немедленно", - заявил Байден.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что США ужесточили санкции против Российской Федерации.
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