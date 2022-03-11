Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена.

"Учора Сенат ухвалив двопартійною підтримкою закон про витрати, що передбачає виділення понад 13 млрд доларів Україні. Я підпишу його негайно", - заявив Байден.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США посилили санкції проти Російської Федерації.

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