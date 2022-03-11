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Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден

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Пятница 11 марта 2022 18:37
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден Фото: президент США Джо Байден ( facebook.com/POTUS)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки выделят Украине 13 млрд долларов финансовой поддержки. Сенат поддержал соответствующий закон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена.

"Вчера Сенат принял двухпартийной поддержкой закон о расходах, предусматривающий выделение более 13 млрд долларов Украине. Я подпишу его немедленно", - заявил Байден.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США ужесточили санкции против Российской Федерации.

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Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
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