Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Фото: президент США Джо Байден ( facebook.com/POTUS)
Сполучені Штати Америки виділять Україні 13 млрд доларів фінансової підтримки. Сенат підтримав відповідний закон.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена.
"Учора Сенат ухвалив двопартійною підтримкою закон про витрати, що передбачає виділення понад 13 млрд доларів Україні. Я підпишу його негайно", - заявив Байден.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США посилили санкції проти Російської Федерації.
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