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Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден

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П'ятниця 11 березня 2022 18:37
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден Фото: президент США Джо Байден ( facebook.com/POTUS)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки виділять Україні 13 млрд доларів фінансової підтримки. Сенат підтримав відповідний закон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена.

"Учора Сенат ухвалив двопартійною підтримкою закон про витрати, що передбачає виділення понад 13 млрд доларів Україні. Я підпишу його негайно", - заявив Байден.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США посилили санкції проти Російської Федерації.

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Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
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