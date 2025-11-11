Сенат США підтримав законопроєкт про припинення шатдауну: що далі

Вісім сенаторів-демократів підтримали фінальний проєкт закону про відновлення роботи уряду, чим допомогли республіканцям набрати мінімальні 60 голосів.

Однак CNN зазначає, що демократи проголосували, не забезпечивши при цьому виконання вимоги своєї партії гарантувати продовження розширених субсидій за Законом про доступне медичне обслуговування, які допомагають мільйонам американців дозволити собі страховку.

Тепер компромісне рішення щодо фінансування буде передано в Палату представників США. Лідери Республіканської партії сподіваються, що його ухвалять уже в середу, що в підсумку підходить кінець найтривалішому в історії США шатдауну.

Сам президент США Дональд Трамп незадовго до цього дав зрозуміти, що він оптимістично налаштований щодо подолання кризи.

"Судячи з усього, що я чую, вони нічого не змінили, і в нас є підтримка достатньої кількості демократів, і ми збираємося відкрити нашу країну. Шкода, що її закрили, але ми дуже швидко відкриємо нашу країну", - сказав він у відповідь на запитання від журналістки CNN.

Також видання пише, що, як очікується, Трамп підпише нещодавно досягнуту угоду, яка дасть змогу відновити критично важливі послуги, як-от федеральна продовольча допомога, а також забезпечить виплати сотням тисяч федеральних службовців.

Ймовірно, CNN має на увазі угоду, про яку писало добою раніше. Адже саме завдяки цій угоді республіканцям вдалося деяких демократів переконати в голосуванні за продовження фінансування уряду.