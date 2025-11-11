Сенат США поддержал законопроект о прекращении шатдауна: что дальше

Сенат США проголосовал за финальный документ о продолжении финансирования правительства. Теперь законопроект будет передан в Палату представителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Восемь сенаторов-демократов поддержали финальный проект закона о возобновлении работы правительства, чем помогли республиканцам набрать минимальные 60 голосов.
Однако CNN отмечает, что демократы проголосовали, не обеспечив при этом выполнения требования своей партии гарантировать продление расширенных субсидий по Закону о доступном медицинском обслуживании, которые помогают миллионам американцев позволить себе страховку.
Теперь компромиссное решение по финансированию будет передано в Палату представителей США. Лидеры Республиканской партии надеются, что его примут уже в среду, что в итоге подходит конец самому длительному в истории США шатдауну.
Сам президент США Дональд Трамп незадолго до этого дал понять, что он оптимистично настроен по преодолению кризиса.
"Судя по всему, что я слышу, они ничего не изменили, и у нас есть поддержка достаточного числа демократов, и мы собираемся открыть нашу страну. Жаль, что ее закрыли, но мы очень быстро откроем нашу страну", - сказал он в ответ на вопрос от журналистки CNN.
Также издание пишет, что как ожидается, Трамп подпишет недавно достигнутое соглашение, которое позволит восстановить критически важные услуги, такие как федеральная продовольственная помощь, а также обеспечит выплаты сотням тысяч федеральных служащих.
Вероятно, CNN имеет ввиду сделку, о которой писало сутками ранее. Так как именно благодаря этой сделке республиканцам удалось некоторых демократов убедить в голосовании за продолжение финансирования правительства.
Напомним, вчера спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в нижней палате достаточно голосов, чтобы утвердить законопроект о возобновлении работы правительства.
Кроме того, он призвал законодателей поскорее вернуться в Вашингтон, чтобы быть готовыми проголосовать.
Добавим, что если Палата представителей США поддержит документ, то дальше он попадет на подпись к Трампу, после чего шатдаун в стране будет прекращен.