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Сенат США поддержал временный бюджет во избежание шатдауна

Вашингтон, Пятница 01 марта 2024 08:50
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Сенат США поддержал временный бюджет во избежание шатдауна Фото: Сенат США поддержал временный бюджет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сенат США поддержал законопроект о временном бюджете. Это позволит продолжить работу правительства и избежать шатдауна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Документ поддержали 77 американских сенаторов, 13 были "против". Бюджетное соглашение уже было направлено на подпись президенту США Джо Байдену.

Отмечается, что согласно прошлому соглашению финансирование некоторых органов власти истекает 1 марта, других - 8 марта. Законопроект продлил финансирование до 8 и 22 марта соответственно.

Байден заявил, что решение Сената и Палаты представителей является хорошей новостью для американцев. Но он подчеркнул, что это только краткосрочное решение, а не досрочное.

Что этому предшествовало

Добавим, что шатдаун - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за отсутствия нового бюджета.

Конгресс США с сентября 2023 года не может прийти к согласию по бюджету на 2024 год. Республиканцы требуют сократить расходы и усилить безопасность границ. Также идут дискуссии касательно поддержки Украины.

Напомним, что 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Проект до сих пор не рассматривался.

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