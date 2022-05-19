Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине

Законопроект о выделении дополнительных средств в поддержку Украины поддержали 86 сенаторов, только 11 высказались против.

На решение Сената США уже отреагировали в офисе президента Украины. Глава Офиса Андрей Ермак назвал это голосование историческим.

"Пакет был одобрен большинством голосов и теперь он будет отправлен в Белый дом на подпись президенту США. Двигаемся к победе уверенно и стратегически. Спасибо союзникам. Все будет", - заявил он.

Как объясняли в Пентагоне, этот дополнительный пакет нужен для того, чтобы поставки военной помощи Украине шли бесперебойно, пока не заработает программа ленд-лиза.