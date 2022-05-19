UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине

Фото: Украина получит дополнительную помощь от США (facebook.com / pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов в помощь Украине. Эти средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сената США.

Законопроект о выделении дополнительных средств в поддержку Украины поддержали 86 сенаторов, только 11 высказались против.

На решение Сената США уже отреагировали в офисе президента Украины. Глава Офиса Андрей Ермак назвал это голосование историческим.

"Пакет был одобрен большинством голосов и теперь он будет отправлен в Белый дом на подпись президенту США. Двигаемся к победе уверенно и стратегически. Спасибо союзникам. Все будет", - заявил он.

Как объясняли в Пентагоне, этот дополнительный пакет нужен для того, чтобы поставки военной помощи Украине шли бесперебойно, пока не заработает программа ленд-лиза.

Напомним, выделить дополнительные средства предложил президент США Джо Байден. В его предложении говорилось о выделении дополнительных 33 млрд долларов.

Однако Палата представителей США в ходе рассмотрения этого предложения решила увеличить размер дополнительного пакета до 40 млрд. долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сенат СШАПомощь Украине