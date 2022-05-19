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Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні

Фото: Україна отримає додаткову допомогу від США (facebook.com / pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні. Ці кошти підуть на військову та гуманітарну підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сенату США.

Законопроект про виділення додаткових коштів на підтримку України підтримали 86 сенаторів, лише 11 висловилися проти.

На рішення Сенату США вже відреагували в Офісі президента України. Глава Офісу Андрій Єрмак назвав це голосування історичним.

"Пакет був схвалений більшістю голосів і тепер він буде відправлений до Білого дому на підпис президенту США. Рухаємося до перемоги впевнено та стратегічно. Дякуємо союзникам. Все буде", - заявив він.

Як пояснювали у Пентагоні, цей додатковий пакет потрібен для того, щоб поставки військової допомоги Україні йшли безперебійно до поки не запрацює програма ленд-лізу.

Нагадаємо, виділити додаткові кошти запропонував президент США Джо Байден. У його пропозиції йшлося про виділення додаткових 33 млрд доларів.

Однак Палата представників США в ході розгляду цієї пропозиції вирішила збільшити розмір додаткового пакету до 40 млрд доларів.

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