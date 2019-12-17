Санкции США усложнят строительство "Северного потока-2" в Дании

Германия проверит, как возможные санкции США могут отразиться на реализации проекта
Санкции Соединенных Штатов Америки (США) усложнят строительство газопровода "Северного потока-2" в Дании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Сообщается, что Германия проверит, как возможные санкции США против “Северного потока-2” могут отразиться на реализации проекта.
“Правительство Германии не исключает, что объявленные санкции будут препятствовать работам по прокладке труб в датской экономической зоне", - говорится в сообщении.
Отметим, что правительство Германии собирается выждать переходной период, который будет длиться 30 дней. Если в течении этих дней трубопровод за это время не достроят, тогда правительство будет думать как реагировать на санкции.
Напмоним, США заверили Украину, что санкции против компаний, которые строят газопровод "Северный поток-2", будут немедленно введены, если строительство не будет прекращено.
Как сообщало РБК-Украина, Конгресс США включил 9 декабря в оборонный бюджет на 2020 год санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
Ранее в Германии заявляли, что эти санкции угрожают суверенитету ЕС. Комитет немецкой экономики расценивает санкции США против газопровода как атаку на суверенитет Евросоюза и неблагоприятный сигнал для достигнутых в Париже сделок.