Санкции США усложнят строительство "Северного потока-2" в Дании

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Германия проверит, как возможные санкции США могут отразиться на реализации проекта

Санкции Соединенных Штатов Америки (США) усложнят строительство газопровода "Северного потока-2" в Дании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Сообщается, что Германия проверит, как возможные санкции США против “Северного потока-2” могут отразиться на реализации проекта.

“Правительство Германии не исключает, что объявленные санкции будут препятствовать работам по прокладке труб в датской экономической зоне", - говорится в сообщении.

Отметим, что правительство Германии собирается выждать переходной период, который будет длиться 30 дней. Если в течении этих дней трубопровод за это время не достроят, тогда правительство будет думать как реагировать на санкции.

Напмоним, США заверили Украину, что санкции против компаний, которые строят газопровод "Северный поток-2", будут немедленно введены, если строительство не будет прекращено.

Как сообщало РБК-Украина, Конгресс США включил 9 декабря в оборонный бюджет на 2020 год санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Ранее в Германии заявляли, что эти санкции угрожают суверенитету ЕС. Комитет немецкой экономики расценивает санкции США против газопровода как атаку на суверенитет Евросоюза и неблагоприятный сигнал для достигнутых в Париже сделок.