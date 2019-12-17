Сенат США одобрил оборонный бюджет с военной помощью Украине

Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сенат во вторник, 17 декабря, подавляющим голосом поддержал одобрение оборонного бюджета. За проголосовали 61 сенатор, 6 выступили против.

Таким образом оборонный бюджет с военной помощью Украине будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, ранее 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет США на 2020 год. В него, в частности, включено выделение военной помощи Украине в размере 300 млн долларов. В программу включено летальное оружие - крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Также РБК-Украина писало, что в оборонный бюджет были включены санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Кроме этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от стран Евросоюза. По его словам, страны Евросоюза получают большую выгоду от помощи Украине.