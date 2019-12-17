Сенат США схвалив військовий бюджет з допомогою військової Україні

Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сенат у вівторок, 17 грудня, переважною голосом підтримав схвалення оборонного бюджету. За проголосували 61 сенатор, 6 виступили проти.

Таким чином оборонний бюджет з допомогою військової Україні буде відправлений на підпис президентові США Дональду Трампу.

Нагадаємо, раніше 11 грудня Палата представників Конгресу США схвалила оборонний бюджет США на 2020 рік. У нього, зокрема, включено виділення військової допомоги Україні в розмірі 300 млн доларів. У програму включено летальна зброю - крилаті ракети для берегової оборони і протикорабельні ракети.

Також РБК-Україна писало, що оборонний бюджет були включені санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Крім цього повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловив здивування з приводу відсутності належної допомоги Україні від країн Євросоюзу. За його словами, країни Євросоюзу отримують більшу вигоду від допомоги Україні.