Сенат США начинает судебный процесс по импичменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Это третий судебный процесс по импичменту президента в истории США

В Сенате Соединенных Штатов во вторник, 21 января, начинается судебный процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Отмечается, что 100 членов верхней палаты Конгресса США соберутся в 20:00 по киевскому времени на первый полноценный день рассмотрения дела.

Отметим, что это третий судебный процесс по импичменту президента в истории США.

Напомним, 16 января Сенат Соединенных Штатов начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа, после представления двух статей обвинения. Ранее Палата представителей США передала документ с обвинениями Трампа в использовании президентских полномочий для давления на иностранное правительство - украинскую власть.

Также РБК-Украина сообщало, что республиканцы в Сенате США готовятся провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл подготовил резолюцию об ускоренном рассмотрении импичмента Трампа.

Кроме того, в Белом доме ожидают, что рассмотрение дела по импичменту Трампа в Сенате пройдет за две недели. Высокопоставленный представитель администрации Трампа, имя которого не публикуется, заявил, что ожидается оправдания президента во время рассмотрения в Сенате США.