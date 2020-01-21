ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сенат США начинает судебный процесс по импичменту Трампа

Новости » Политика     21.01.2020 - 15:20
Сенат США начинает судебный процесс по импичменту Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Это третий судебный процесс по импичменту президента в истории США

В Сенате Соединенных Штатов во вторник, 21 января, начинается судебный процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Отмечается, что 100 членов верхней палаты Конгресса США соберутся в 20:00 по киевскому времени на первый полноценный день рассмотрения дела.

Отметим, что это третий судебный процесс по импичменту президента в истории США.

Напомним, 16 января Сенат Соединенных Штатов начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа, после представления двух статей обвинения. Ранее Палата представителей США передала документ с обвинениями Трампа в использовании президентских полномочий для давления на иностранное правительство - украинскую власть.

Также РБК-Украина сообщало, что республиканцы в Сенате США готовятся провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл подготовил резолюцию об ускоренном рассмотрении импичмента Трампа.

Кроме того, в Белом доме ожидают, что рассмотрение дела по импичменту Трампа в Сенате пройдет за две недели. Высокопоставленный представитель администрации Трампа, имя которого не публикуется, заявил, что ожидается оправдания президента во время рассмотрения в Сенате США.

Трамп пообещал избавить Европу от "недружелюбных поставщиков энергии" Более половины американцев поддержали импичмент Трампа, - опрос
Новости Украины Дональд ТрампимпичментСенат США
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь