Более половины американцев поддержали импичмент Трампа, - опрос

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

51% американцев поддержали объявление импичмента Трампу Сенатом

Более половины опрошенных американцев выступили за отстранения президента США Дональда Трампа с должности в рамках расследования импичмента в американском Сенате. Об этом говорится в опросе SSRS для CNN.

По данным опроса, 51% опрошенных выступил за осуждение Трампа, тогда как 45% американцев считают, что Сенат должен оправдать президента.

За то, чтобы судебный процесс включал в себя показания новых свидетелей, не участвовавших в расследовании в Палате представителей, проголосовали 69% человек.

Опрос проводился в форме телефонного разговора с 16 по 19 января среди случайной национальной выборки из 1156 взрослы. Результаты для полной выборки имеют погрешность выборки плюс или минус 3,4 процента.

Напомним, 16 января, Сенат США начал судебное разбирательство по делу об импичменте Трампа, после представления двух статей обвинения. Ранее Палата представителей передала документ с обвинениями Трампа в использовании президентских полномочий для давления на иностранное правительство - украинскую власть.

Также РБК-Украина писало, что республиканцы в Сенате США готовятся провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл подготовил резолюцию об ускоренном рассмотрении импичмента Трампа.