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Республиканцы в Сенате хотят рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме

Новости » В мире     21.01.2020 - 04:59
Республиканцы в Сенате хотят рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл подготовил резолюцию об ускоренном рассмотрении импичмента Трампа

Республиканцы в Сенате США готовятся провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме. Об этом свидетельствует резолюция, подготовленная лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Politico.

Отмечается, что республиканцы планируют дать представителям защиты от Белого дома и выбранным Палатой представителей обвинителям по 24 часа на то, чтобы изложить свою позицию. Этот этап не должен занять более двух дней. Затем 16 часов отводится в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов.

После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых - определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы.

Если свидетели не будут вызваны, верхняя палата проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

Как отмечает газета, голосование по предложенной Макконнеллом резолюции, устанавливающей эти правила, должно состояться в Сенате 21 января.

Напомним, 16 января, Сенат США начал судебное разбирательство по делу об импичменте Трампа, после представления двух статей обвинения.

Ранее представители Демократической партии США направили в Сенат подробное обоснование импичмента президента Дональда Трампа. Также комитет опубликовал соответствующий документ, который занимает 111 страниц. В документе Трампа обвиняют в использовании президентских полномочий для давления на иностранное правительство - украинскую власть.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.

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