Сенат США един в вопросе санкций против России, - посол

Сенаторы из Демократической и Республиканской партий едины в вопросе санкций США против России. Об этом заявил посол США в Москве Джон Хантсман в интервью "Радио Свобода".

В частности, Хантсман напомнил о вмешательстве РФ в американские выборы, отравление Скрипалей в Солсбери и вспомнил о российском юристе Сергее Магнитском, смерть которого в 2009 году привела к введению санкционного "списка Магнитского". Также он отметил, что в ноябре 2016 года Международный уголовный суд назвал противостояние на востоке Украины "международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией".

"Этот вопрос в Сенате США объединило практически 100 процентов республиканцев и демократов", - сказал Хантсман.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер ожидает, что санкции против России из-за агрессии против Украины будут периодически усиливаться.

В частности, Минфин и Госдеп завершили подготовку пакета санкций США против РФ в связи с попыткой отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и передали свои предложения в Белый дом.