Сенат проведет решающее голосование по импичменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Сенаторы дадут ответ "виновен" или "невиновен" по двум пунктам обвинения

Голосование в Сенате в верхней палате Конгресса США, по вопросу импичмента президента Дональда Трампа пройдет в среду, 5 февраля. Об этом сообщает агентство АР.

Ожидается, что голосование во второй половине дня будет быстрым. Под председательством главы Верховного суда Джона Робертса сенаторы заявят свою позицию, ответив на вопрос и "виновен" или "невиновен" по двум пунктам. По первой статье импичмента Трампа обвиняют в злоупотреблении властью в личных целях. По второй - в препятствовании Конгрессу. Голосование начнется в 23:00 по киевскому времени.

Ожидается, что лишь немногие сенаторы отойдут от партийных лагерей и это почти гарантирует, что процедура импичмента закончится оправданием. И Билл Клинтон в 1999 году, и Эндрю Джонсон в 1868 году получили межпартийную поддержку, когда их оставили в должности после суда по делу об импичменте. Президент Ричард Никсон подал в отставку, когда он не пошел против своей собственной партии.

Напомним, в июле 2019 год президент США Дональд Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность одного из своих главных соперников на выборах 2020 года, бывшего вице-президента демократа Джо Байдена, а также его сына Хантера Байдена, который работал в украинской газовой компании "Бурисма". Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в то же время, когда Трамп временно заблокировал выделение Украине военной помощи в размере 391 млн долларов. В ходе процедуры импичмента Трамп обвиняли, что таким образом он использовал свое служебное положение в личных целях.

В пятницу, 31 января, Сенат провалил голосование по поводу вызова дополнительных свидетелей и документов в рамках слушаний по делу импичмента президента США. Инициативу демократов, которые начали процесс импичмента, имея большинство в Палате представителей Конгресса США, заблокировали республиканцы, которые имеют большинство в Сенате.

В то же время, по согласно результатам опроса Gallup, который проводился накануне окончания разбирательства в Сенате по импичменту президента, рейтинг поддержки Дональд Трампа достиг рекордной отметки в 49%. С момента избрания Трампом президентом рейтинг его поддержки постоянно держался между 40-45%. В последние три месяца рейтинг президента в среднем составлял 43%.