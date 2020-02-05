Сенат проведе вирішальне голосування по імпічменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Сенатори дадуть відповідь "винен" або "не винен" за двома пунктами звинувачення

Голосування в Сенаті, верхній палаті Конгресу США, з питання імпічменту президента Дональда Трампа відбудеться в середу, 5 лютого. Про це повідомляє агентство АР.

Очікується, що голосування у другій половині дня буде швидким. Під головуванням голови Верховного суду Джона Робертса сенатори заявлять свою позицію, відповівши на питання і "винен" або "не винен" за двома пунктами. За першою статтею імпічменту Трампа звинувачують у зловживанні владою в особистих цілях. За другою - у перешкоджанні Конгресу. Голосування розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Очікується, що лише деякі сенатори відійдуть від партійних таборів і це майже гарантує, що процедура імпічменту закінчиться виправданням. І Білл Клінтон в 1999 році, і Ендрю Джонсон у 1868 році отримали міжпартійну підтримку, коли їх залишили на посаді після суду у справі про імпічмент. Президент Річард Ніксон подав у відставку, коли він не пішов проти своєї власної партії.

Нагадаємо, в липні 2019 рік президент США Дональд Трамп попросив президента України Володимира Зеленського розслідувати діяльність одного зі своїх головних суперників на виборах 2020 року, колишнього віце-президента демократа Джо Байдена, а також його сина Хантера Байдена, який працював в українській газовій компанії "Бурисма". Телефонна розмова лідерів двох країн відбулася в той же час, коли Трамп тимчасово заблокував виділення Україні військової допомоги в розмірі 391 млн доларів. У ході процедури імпічменту Трамп звинувачували, що таким чином він використовував своє службове становище в особистих цілях.

У п'ятницю, 31 січня, Сенат провалив голосування з приводу виклику додаткових свідків і документів у рамках слухань по справі імпічменту президента США. Ініціативу демократів, які почали процес імпічменту, маючи більшість в Палаті представників Конгресу США, заблокували республіканці, які мають більшість у Сенаті.

У той же час, згідно з результатами опитування Gallup, яке проводилося напередодні закінчення розгляду в Сенаті щодо імпічменту президента, рейтинг підтримки Дональд Трамп досяг рекордної позначки в 49%. З моменту обрання Трампом президентом рейтинг його підтримки постійно тримався між 40-45%. В останні три місяці рейтинг президента в середньому становив 43%.