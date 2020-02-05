Джулиани заявил, что Трамп должен добиваться расследования о деятельности Байдена в Украине

Иллюстративное фото (GettyImages)

Джулиани заявил, что продолжает искать "больше информации" о деятельности Байдена в Украине

Президент США Дональд Трамп не должен отказываться от расследования деятельности Джо Байдена в Украине. Об этом в интервью NPR заявил адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Он отметил, что до сих пор ищет "больше информации" о деятельности Байдена в Украине.

"Совершенно. На 100%. Я бы возражал, если бы он этого не сделал. Ибо в таком случае он бы дал сигнал, что Байден безнаказанно продал США, оставил нас в дураках в Украине. Я считаю, что это может стать одним из значительных примеров коррупции в истории США, если это дело не будет расследовано на самом высоком уровне двух правительств", - заявил Джулиани.

Также он назвал ожидаемым оправдание Трампа в деле об импичменте.

Напомним, голосование по двум статьям обвинения относительно президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках импичмента Сенат Конгресса США назначил на среду, 5 февраля.

РБК-Украина писало, что 19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.

Как известно, президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.