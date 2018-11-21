В США еще один штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коннектикут вошел в число штатов, которые признали Голодомор геноцидом

Штат Коннектикут (США) признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост посольства Украины в США в Facebook.

Сообщается, что сегодня штат Коннектикут признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующая прокламация была подписана губернатором штата Дэниэлом Мэллоем. Отметим, Коннектикут стал 21 штатом США, который принял такое решение.

Напомним, 19 ноября Северная Каролина признала Голодомор геноцидом украинского народа. Губернатор штата Рой Купер отметил, что голод в Украине был искусственным, и употребил термин "геноцид".

"Голодомор был умышленно спланирован советским режимом, чтобы наказать свободомыслящих украинцев за их сопротивление экономическому, политическому и социальному угнетению", - говорится в документе.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что заседание парламента, посвященное 85 годовщине Голодомора, состоится 23 ноября. Отметим, 16 ноября в венгерском Сегеде открыли памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов.