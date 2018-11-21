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В США еще один штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Новости » Политика    21.11.2018 - 08:49
В США еще один штат признал Голодомор геноцидом украинского народа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коннектикут вошел в число штатов, которые признали Голодомор геноцидом

Штат Коннектикут (США) признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост посольства Украины в США в Facebook.

Сообщается, что сегодня штат Коннектикут признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующая прокламация была подписана губернатором штата Дэниэлом Мэллоем. Отметим, Коннектикут стал 21 штатом США, который принял такое решение.

В США еще один штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Напомним, 19 ноября Северная Каролина признала Голодомор геноцидом украинского народа.  Губернатор штата Рой Купер отметил, что голод в Украине был искусственным, и употребил термин "геноцид".

"Голодомор был умышленно спланирован советским режимом, чтобы наказать свободомыслящих украинцев за их сопротивление экономическому, политическому и социальному угнетению", - говорится в документе.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что заседание парламента, посвященное 85 годовщине Голодомора, состоится 23 ноября. Отметим, 16 ноября в венгерском Сегеде открыли памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

 

Голодомор признают геноцидом украинского народа 80% граждан
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