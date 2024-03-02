Сенат Канади схвалив етап ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Україною

Нагадаємо, нещодавно палата громад Канади затвердила законопроєкт, що вносить зміни до Угоди про вільну торгівлю з Україною, яку підписав президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Оттави минулого року.

Законопроєкт C-57, спрямований на втілення модернізованої канадсько-української угоди про вільну торгівлю, був прийнятий Палатою громад Канади більшістю голосів 214 проти 116.

Урядовий оприлюднено без підтримки консерваторів, незважаючи на заклики українських груп до торі змінити свою позицію. Торі неодноразово стверджували, що підтримують Україну, але виступають проти законопроєкту через мету країн просувати ціноутворення на вуглець.

Ліберали намагаються скористатися цим, а прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що торі налаштовані проти України.

Міністр торгівлі Канади Мері Нг зазначила, що така угода дозволить канадським підприємствам сприяти економічній реконструкції та відновленню України після війни.

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