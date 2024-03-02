Сенат Канады одобрил этап ратификации Соглашения о свободной торговле с Украиной

Напомним, недавно палата общин Канады утвердила законопроект, вносящий изменения в Соглашение о свободной торговле с Украиной , которое подписал президент Владимир Зеленский во время своего визита в Оттаву в прошлом году.

Законопроект C-57, направленный на осуществление модернизированного канадско-украинского соглашения о свободной торговле, был принят Палатой общин Канады большинством голосов 214 против 116.

Правительственный обнародован без поддержки консерваторов, несмотря на призывы украинских групп ко торы изменить свою позицию. Тори неоднократно утверждали, что поддерживают Украину, но выступают против законопроекта из-за целей стран продвигать ценообразование на углерод.

Либералы пытаются воспользоваться этим, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что тори настроены против Украины.

Министр торговли Канады Мэри Нг отметила, что такое соглашение позволит канадским предприятиям способствовать экономической реконструкции и восстановлению Украины после войны.

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