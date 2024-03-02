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Сенат Канады одобрил этап ратификации Соглашения о свободной торговле с Украиной

Иллюстративное фото: Сенат Канады одобрил этап ратификации Соглашения о свободной торговле с Украиной (facebook.com)
Автор: Оксана Вертебна

Комитет Сената Канады одобрил законопроект о ратификации обновленного Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной. Он получил поддержку без каких-либо изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Далее законопроект будет передан на окончательное утверждение полным составом Сената на следующей пленарной неделе, которая начнется 19 марта. Поскольку ранее законопроект прошел трехэтапный путь в Палате общин, после финального одобрения Сенатом для вступления в силу останется получить подпись генерал-губернатора, официального представителя короля Чарльза ІІІ.

Соглашение о свободной торговле

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было заключено еще в 2017 году и позволяло странам отменить или снизить пошлины на большинство товарных позиций. В сентябре прошлого года во время визита в Оттаву президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали обновленное соглашение, охватывающее теперь не только торговлю товарами, но и услугами, инвестициями и телекоммуникациями.

Напомним, недавно палата общин Канады утвердила законопроект, вносящий изменения в Соглашение о свободной торговле с Украиной , которое подписал президент Владимир Зеленский во время своего визита в Оттаву в прошлом году.

Законопроект C-57, направленный на осуществление модернизированного канадско-украинского соглашения о свободной торговле, был принят Палатой общин Канады большинством голосов 214 против 116.

Правительственный обнародован без поддержки консерваторов, несмотря на призывы украинских групп ко торы изменить свою позицию. Тори неоднократно утверждали, что поддерживают Украину, но выступают против законопроекта из-за целей стран продвигать ценообразование на углерод.

Либералы пытаются воспользоваться этим, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что тори настроены против Украины.

Министр торговли Канады Мэри Нг отметила, что такое соглашение позволит канадским предприятиям способствовать экономической реконструкции и восстановлению Украины после войны.

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Канада