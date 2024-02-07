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Палата громад Канади схвалила угоду про вільну торгівлю з Україною

Середа 07 лютого 2024 10:12
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Палата громад Канади схвалила угоду про вільну торгівлю з Україною Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Палата громад Канади ухвалила закон про внесення змін до угоди про вільну торгівлю з Україною, яку президент Володимир Зеленський підписав під час візиту до Оттави минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global News.

Законопроєкт C-57, спрямований на реалізацію модернізованої канадсько-української угоди про вільну торгівлю, було ухвалено Палатою громад Канади більшістю голосів 214 проти 116. Тепер документ має пройти другий раунд розгляду в Сенаті Канади.

Урядовий законопроєкт пройшов без підтримки консерваторів, незважаючи на неодноразові заклики українських груп до торі змінити свою позицію.

Торі неодноразово заявляли, що підтримують Україну, але виступають проти законопроєкту, оскільки в оновленій угоді йдеться, що обидві країни прагнуть просувати ціноутворення на вуглець.

Ліберали намагаються нажитися на цій позиції, а прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо каже, що це означає, що торі виступають проти України.

Міністр торгівлі Канади Мері Нг каже, що угода дасть змогу канадським підприємствам зрештою допомогти Україні в економічній реконструкції та післявоєнному відновленні.

В Україні вже діє ціна на викиди вуглекислого газу, і канадські чиновники заявили, що це формулювання не має обов'язкової сили.

Візит Зеленського до Канади

Президент Зеленський відвідав Канаду з візитом у вересні минулого року. Тоді він зустрівся з прем'єром Джастіном Трюдо та підписав угоду про вільну торгівлю з Канадою.

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