Сенат Канади схвалив етап ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Україною

Комітет Сенату Канади схвалив законопроєкт щодо ратифікації оновленої Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною. Він отримав підтримку без будь-яких змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою була укладена ще у 2017 році та дозволяла країнам скасувати або знизити мита на більшість товарних позицій. У вересні минулого року під час візиту до Оттави президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену угоду, яка тепер охоплює не лише торгівлю товарами, але й послугами, інвестиціями та телекомунікаціями.

Далі законопроєкт буде передано на остаточне затвердження повним складом Сенату наступного пленарного тижня, який розпочнеться 19 березня. Оскільки раніше законопроєкт пройшов триетапний шлях у Палаті громад, після фінального схвалення Сенатом для набуття чинності залишиться отримати підпис генерал-губернатора, офіційного представника короля Чарльза ІІІ.

Нагадаємо, нещодавно палата громад Канади затвердила законопроєкт, що вносить зміни до Угоди про вільну торгівлю з Україною, яку підписав президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Оттави минулого року.

Законопроєкт C-57, спрямований на втілення модернізованої канадсько-української угоди про вільну торгівлю, був прийнятий Палатою громад Канади більшістю голосів 214 проти 116.

Урядовий оприлюднено без підтримки консерваторів, незважаючи на заклики українських груп до торі змінити свою позицію. Торі неодноразово стверджували, що підтримують Україну, але виступають проти законопроєкту через мету країн просувати ціноутворення на вуглець.

Ліберали намагаються скористатися цим, а прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що торі налаштовані проти України.

Міністр торгівлі Канади Мері Нг зазначила, що така угода дозволить канадським підприємствам сприяти економічній реконструкції та відновленню України після війни.

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