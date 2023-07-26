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Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців

Фото: сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сенат Італії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Я вітаю визнання Сенатом Італії Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключ, який дозволить запобігти повторенню жахливих злочинів", - наголосив Єрмак.

Він також подякував Італії за потужну та багатогранну підтримку України у боротьбі за майбутнє та відновлення справедливості.

"Перемога над російським злом та історична справедливість - це те, що має бути", - додав керівник ОП.

Важливість визнання Голодомору геноцидом

Радянська влада влаштувала в Україні штучний голод у 1932-1933 роках. Ще у 2006 році Верховна рада визнала Голодомор геноцидом українського народу.

При цьому після початку повномасштабної війни Росії проти України розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом активізувався у багатьох країнах. Відповідні декларації вже ухвалили парламенти Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії, Люксембургу та Хорватії.

Додамо, що незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не спромоглася зібрати докази геноциду українців після повномасштабного вторгнення РФ.

Проте понад 30 країн долучилися до позову України проти Росії в суді ООН через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

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