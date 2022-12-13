UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сенат Італії підтримав продовження передачі зброї Україні у 2023 році

Фото: Сенат Італії підтримав продовження передачі зброї Україні у 2023 році (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сенат Італії (верхня палата парламенту) ухвалив резолюцію, якою пропонується продовжити постачання зброї Україні до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Reppublica.

Резолюцію ухвалили переважною більшістю голосів - її підтримали 143 сенатори, "проти" проголосували 29 і ще один утримався.

Також члени верхньої палати парламенту Італії ухвалили ще дві резолюції опозиційних партій, якими пропонується продовжити військову допомогу Україні. При цьому резолюцію про припинення передачі зброї українським військовим, яку внесли ліві та "зелені", сенатори не підтримали.

Нагадаємо, раніше відповідне рішення про постачання озброєнь Україні підтримав і уряд Італії.

Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, її країна продовжуватиме підтримувати Україну, оскільки немає ознак завершення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІталіяДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України