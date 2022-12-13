Сенат Италии поддержал продолжение передачи оружия Украине в 2023 году

Сенат Италии (верхняя палата парламента) утвердил резолюцию, которой предлагается продолжить поставки оружия Украине до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Reppublica .

Также члены верхней палаты парламента Италии приняли еще две резолюции оппозиционных партий, которыми предлагается продолжить военную помощь Украине. При этом резолюцию о прекращении передачи оружия украинским военным, которую внесли левые и "зеленые", сенаторы не поддержали.

Резолюцию приняли подавляющим большинством голосов - ее поддержали 143 сенатора, "против" проголосовали 29 и еще один воздержался.

Напомним, ранее соответствующее решение о поставках вооружений Украине поддержало и правительство Италии.

Также мы писали, что, по словам премьер-министра Италии Джорджии Мэлони, ее страна продолжит поддерживать Украину, поскольку нет признаков завершения войны.

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