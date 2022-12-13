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Сенат Італії підтримав продовження передачі зброї Україні у 2023 році

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Рим, Вівторок 13 грудня 2022 17:36
Сенат Італії підтримав продовження передачі зброї Україні у 2023 році Фото: Сенат Італії підтримав продовження передачі зброї Україні у 2023 році (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сенат Італії (верхня палата парламенту) ухвалив резолюцію, якою пропонується продовжити постачання зброї Україні до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Reppublica.

Резолюцію ухвалили переважною більшістю голосів - її підтримали 143 сенатори, "проти" проголосували 29 і ще один утримався.

Також члени верхньої палати парламенту Італії ухвалили ще дві резолюції опозиційних партій, якими пропонується продовжити військову допомогу Україні. При цьому резолюцію про припинення передачі зброї українським військовим, яку внесли ліві та "зелені", сенатори не підтримали.

Нагадаємо, раніше відповідне рішення про постачання озброєнь Україні підтримав і уряд Італії.

Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, її країна продовжуватиме підтримувати Україну, оскільки немає ознак завершення війни.

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