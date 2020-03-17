Сенат Испании одобрил присоединение Северной Македонии к НАТО

Голосование было проведено без физического присутствия членов Сената Испании
Сенат Испании единогласно одобрил протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на European Western Balkans.
В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Северную Македонию со вступлением в Альянс.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с премьером Северной Македонии Зораном Заевым, во время которых подтвердил готовность НАТО принять эту страну. Он также заявил, что процесс присоединения Северной Македонии к НАТО происходит по графику.