Сенат Испании одобрил присоединение Северной Македонии к НАТО

Сенат Испании единогласно одобрил протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на European Western Balkans.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Северную Македонию со вступлением в Альянс.

Напомним, Испания была последней страной-членом НАТО, которая не ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в состав Альянса. Ранее в парламенте Северной Македонии проголосовали за ратификацию протокола. Поддержали вступление в НАТО 98 процентов присутствующих депутатов.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с премьером Северной Македонии Зораном Заевым, во время которых подтвердил готовность НАТО принять эту страну. Он также заявил, что процесс присоединения Северной Македонии к НАТО происходит по графику.