Сенат Іспанії схвалив приєднання Північної Македонії до НАТО

Сенат Іспанії одноголосно схвалив протокол про вступ Північної Македонії в НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на European Western Balkans.

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав Північну Македонію зі вступом в Альянс.

Нагадаємо, Іспанія була останньою країною-членом НАТО, яка не ратифікувала протокол про вступ Північній Македонії до складу Альянсу. Раніше в парламенті Північної Македонії проголосували за ратифікацію протоколу. Підтримали вступ у НАТО 98 відсотків присутніх депутатів.

Крім того, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг провів переговори з прем'єром Північної Македонії Зораном Заевим, під час яких підтвердив готовність НАТО прийняти цю країну. Він також заявив, що процес приєднання Північної Македонії до НАТО відбувається за графіком.