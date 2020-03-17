Сенат Іспанії схвалив приєднання Північної Македонії до НАТО

Голосування було проведено без фізичної присутності членів Сенату Іспанії
Сенат Іспанії одноголосно схвалив протокол про вступ Північної Македонії в НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на European Western Balkans.
Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав Північну Македонію зі вступом в Альянс.
Крім того, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг провів переговори з прем'єром Північної Македонії Зораном Заевим, під час яких підтвердив готовність НАТО прийняти цю країну. Він також заявив, що процес приєднання Північної Македонії до НАТО відбувається за графіком.