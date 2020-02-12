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Испания рассмотрит ратификацию вступления Северной Македонии в НАТО в марте

Новости » В мире     12.02.2020 - 17:50
Испания рассмотрит ратификацию вступления Северной Македонии в НАТО в марте
Фото: парламент Испании (из открытых источников)

Голосование по ратификации планируют провести до 10 марта

Парламент Испании должен в марте рассмотреть ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает Euractiv.

В Министерстве иностранных дел Испании заявили, что задержка ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО была связана с парламентской повесткой дня, которая находилась в ожидании повторных выборов.

"Ожидается, что документ будет ратифицирован как можно скорее с помощью специальной срочной процедуры, но в конечном итоге это зависит от законодательной повестки обеих палат", - сообщили в МИД.

Отмечается, что испанский парламент должен провести ратификацию протокола о вступлении до 10 марта.

Напомним, Испания является последней страной-членом НАТО, который еще не ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в состав Альянса. Ранее в парламенте Северной Македонии проголосовали за ратификацию протокола. Поддержали вступление в НАТО 98 процентов присутствующих депутатов.

Ранее РБК-Украина писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с премьером Северной Македонии Зораном Заевым, во время которых подтвердил готовность НАТО принять эту страну. Он также заявил, что процесс присоединения Северной Македонии к НАТО происходит по графику.

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