ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Северная Македония ратифицировала протокол о вступлении в НАТО

Новости » Политика     11.02.2020 - 19:37
Северная Македония ратифицировала протокол о вступлении в НАТО
Фото: флаг Македонии (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

За ратификацию проголосовали 98 процентов присутствующих депутатов

В парламенте Северной Македонии проголосовали за ратификацию протокола о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Сегодня в повестке дня парламента Северной Македонии был лишь один законопроект и он касался ратификации протокола о вступлении в Североатлантический альянс. Его приняли.

Как сообщается, президент Стево Пендаровський заявлял, что процедура ратификации членства страны в НАТО должна завершиться в марте, но 12 апреля в Северной Македонии пройдут досрочные парламентские выборы, из-за чего было решено проголосовать ратификацию до их проведения.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с премьером Северной Македонии Зораном Заевым, во время которых подтвердил готовность НАТО принять эту страну. Он также заявил, что процесс присоединения Северной Македонии к НАТО происходит по графику.

Ранее сообщалось, что лучшим шагом в приближении Украины к членству в НАТО есть продолжение реформ в секторе безопасности и обороны, а также - укрепление безопасности институтов.

НАТО разрабатывает системы обороны против новых российских ракет, - Столтенберг Столтенберг назвал условия приближения Украины к НАТО
Новости Украины МакедонияНАТО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь