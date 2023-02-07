Сенат Франції закликав уряд збільшити підтримку України та посилити санкції проти РФ

У вівторок, 7 лютого, Сенат Франції закликав уряд посилити санкції проти РФ та збільшити підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку верхньої палати французького парламенту.

Уряд Франції закликають посилити постачання зброї в Україну у сферах та за необхідності збільшивши обсяг коштів, що виділяються Європейському фонду миру.

Сенатори пропонують посилити санкції проти Росії, Білорусі та Ірану. Під обмеження також закликають додати ПВК "Вагнера".

Окремо сенатори закликають збільшити та посилити надання гуманітарної допомоги Україні. Цей документ підтримали 324 сенатори, 4 утримались, а проти проголосували 16 представників французького парламенту.