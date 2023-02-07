Сенат Франции призвал правительство увеличить поддержку Украины и усилить санкции против РФ
Во вторник, 7 февраля, Сенат Франции призвал правительство ужесточить санкции против РФ и увеличить поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу верхней палаты французского парламента.
Правительство Франции призывают усилить поставки оружия в Украину в сферах и при необходимости увеличив объем выделяемых Европейскому фонду мира.
Сенаторы предлагают ужесточить санкции против России, Беларуси и Ирана. Под ограничения также призывают добавить ЧВК "Вагнера".
Отдельно сенаторы призывают увеличить и усилить предоставление гуманитарной помощи Украине. Этот документ поддержали 324 сенатора, 4 воздержались, а против проголосовали 16 представителей французского парламента.
Напомним, Украина уже весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Военные уже отправились на учебу.
Франция изучает возможность использования замороженных активов РФ для предоставления Украине помощи в восстановлении и будет руководствоваться нормами международного и европейского права в этом вопросе.
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